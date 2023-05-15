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شاهد.. صواعق قوية تضيء سماء أحياء جنوب تثليث

شاهد.. صواعق قوية تضيء سماء أحياء جنوب تثليث

شاهد.. صواعق قوية تضيء سماء أحياء جنوب تثليث
٠١:٣٥:١٩ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق بروقاً شديدة وصواعق ضوئية، أضاءت سماء أحياء جنوب تثليث، مساء أمس الاثنين.

ووثق المقطع، أجواء تثليث لاسيما الأحياء الجنوبية بعد نشاط البرق والرياح النشطة، وسط توقعات بحالة من التقلبات الجوية من الأرصاد، على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد ت وقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع,وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد البرق صواعق صواعق ضوئية طقس تثليث

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