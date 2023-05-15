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39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي.. بشرى لـ 3 فئات
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39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي.. بشرى لـ 3 فئات

39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي.. بشرى لـ 3 فئات

39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي.. بشرى لـ 3 فئات
٠١:٠٩:٤٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٦ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أنه لم يتبق سوى 39 يوماً فقط على انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للأبناء من طلاب وطالبات المدارس للعام القادم، بمشيئة الله تعالى.

انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي

وقالت الوزارة ممثلة في إدارة التعليم بنجران، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنتهي فترة التسجيل بتاريخ 4-12-1444هـ، عزيزي ولي الأمر بادر بتسجيل أبنائك في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال حسابك في نظام نور”.

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أجور التسجيل وبشرى لـ 3 فئات

وأوضحت وزارة التعليم، أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي كاملا تشمل 200 ريال فقط.

وأضافت، وزارة التعليم أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة وطلاب وطالبات المدارس المضمومة معفون من أجرو التسجيل.

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التسجيل في النقل المدرسي التعليم النقل المدرسي خدمة النقل المدرسي مستفيدي الضمان وزارة التعليم

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