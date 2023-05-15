39 يوماً على انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي.. بشرى لـ 3 فئات

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أكدت وزارة التعليم، أنه لم يتبق سوى 39 يوماً فقط على انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للأبناء من طلاب وطالبات المدارس للعام القادم، بمشيئة الله تعالى.

انتهاء التسجيل بخدمة النقل المدرسي

وقالت الوزارة ممثلة في إدارة التعليم بنجران، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنتهي فترة التسجيل بتاريخ 4-12-1444هـ، عزيزي ولي الأمر بادر بتسجيل أبنائك في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، من خلال حسابك في نظام نور”.

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وأوضحت وزارة التعليم، أن أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات للعام الدراسي كاملا تشمل 200 ريال فقط.

وأضافت، وزارة التعليم أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة وطلاب وطالبات المدارس المضمومة معفون من أجرو التسجيل.

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