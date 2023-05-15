تراجع أسعار الغاز في أوروبا

تواصل – واس:

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهور الشتاء المقبل، في ظل انخفاض توقعات الطلب على الغاز.

ارتفاع مخزون الغاز

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات الغاز لأكثر من المعدلات الطبيعية، وهو ما يجعل الاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة أسهل.

تراجع أسعار العقود

فقد تراجعت أسعار العقود النيذرلاندية الآجلة وهي العقود القياسية في السوق الأوروبية تسليم فبراير المقبل بنسبة 5ر8 بالمئة، وهو أكبر تراجع لها منذ 4 أشهر، قبل أن تقلص خسائرها. كما تراجعت أسعار العقود تسليم ديسمبر و يناير المقبلين.

وفي مارس الماضي، شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعا إلى ما دون 40 يورو لكل ميجاوات في الساعة، في أدنى مستوى منذ يوليو عام 2021.

أسباب التراجع

ويعود تراجع أسعار الغاز الطبيعي إلى امتلاء منشآت تخزين الغاز، بالإضافة إلى تسجيل درجات حرارة أدفأ خلال في فصل الشتاء.

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نقص السيولة النقدية

وكانت أسعار الغاز الطبيعي صعدت بنسبة عالية، في بداية تعاملات 2023 في أوروبا، في وقت يعاني فيه المتعاملون من نقص السيولة النقدية، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

بدائل للغاز الروسي

وصلت أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية في بداية الحرب الأوكرانية، مازال عام 2023 يمثل اختبارات جديدة للقارة الأوروبية التي تحاول البحث عن بدائل لتوقف الإمدادات الروسية.

في الوقت نفسه ساعدت واردات الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار العقود القياسية بنسبة 47% تقريبا، خلال ديسمبر الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية في ختام التعاملات بنسبة 0.9% إلى 77.02 يورو لكل ميجاوات/ساعة.