كميات هائلة.. القبض على مروجي مخدرات بجازان وعسير والحرب مستمرة

تواصل – فريق التحرير:

تستمر الجهات المختصة في المملكة في شن حملات واسعة ضمن الحرب على المخدرات، والتي تستهدف المهربين والمروجين ومتعاطي المواد المخدرة.

443 كجم من نبات القات المخدر

وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهم (443) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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وكر لترويج الحشيش والأمفيتامين

وفي الوقت نفسه، قبض مركز شرطة دخنة بمنطقـة القصيـم علـى (3) مواطنين لاتخاذهم منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن جرائم المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية، في إعلانها عن المضبوطات، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ترويج الشبو

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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جازان

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الرياض

وقبل ساعات قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومقيمتين من الجنسية الإندونيسية بمنطقة الرياض، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.