خطر مصيري يهدد 35 ولاية أمريكية

تواصل- وكالات:

تعاني 35 ولاية أمريكية من انخفاض الخصوبة بشكل أكبر مما كان عليه الأمر قبل 5 سنوات.

انخفاض الإنجاب في 35 ولاية أمريكية:

وفي تقرير جديد نشره موقع ” arcamax”، كشف فيه عن الوضع الناجم بسبب انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح أن من ضمن الأسباب هو هجرة الأسر الشابة بحثا عن سكن أرخص والتضخم فضلا عن أسباب أخرى.

وأفاد التقرير أن الولايات التي انخفض فيها معدل المواليد، يواجه مسؤولو المدارس فيها إمكانية تسريح المعلمين أو حتى إغلاقها.

وشملت الولايات التي شهدت أكبر انخفاض للمواليد كاليفورنيا وإلينوي ونيو مكسيكو.

وانخفض عدد المواليد بنسبة 6% بين عامي 2017 و 2022، وفقا لتحليل “Stateline” التابع لمكتب الإحصاء الأمريكي.

ويأتي هذا الانخفاض في الغالب بسبب معدلات الخصوبة المنخفضة تاريخيا، والتي كانت أقل من معدل طفلين لكل امرأة منذ عام 2010.

ولاية كاليفورنيا:

ففي كاليفورنيا على سبيل المثال، الرواتب جيدة، لكن هناك مشكلة كبيرة وهي نقص المساكن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

أيضا شهدت كل من كاليفورنيا وإلينوي ونيو مكسيكو انخفاضا في التحاق الأطفال بالمدارس في السنوات الأخيرة، حتى أثناء محاولتها إحياء الاهتمام بالتعليم العام بعد أزمة كوفيد.

عدد الوفيات في فلوريدا:

في الوقت ذاته تعاني ولاية فلوريدا من انخفاض المواليد، حيث أدى انخفاض المواليد وزيادة الوفيات على مدى السنوات الخمس الماضية إلى خلق عبء سلبي على إجمالي السكان، وفقا لتقديرات التعداد.

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