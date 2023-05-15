تفويض “التأمينات” لإعفاء العملاء المخالفين من كل أو بعض الغرامات

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين، على تعديلات في مواد نظام التأمينات الاجتماعية وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة في المادة 63.

نص المادة

وتنص المادة على أنه “يجوز للمؤسسة النسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة”، حسب”عكاظ”.

وبحسب المصادر يهدف التعديل إلى تفويض صلاحية للتأمينات الاجتماعية للنسوية مع العملاء المخالفين، وفق أحكام المادة ٦٢ والضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء الغرامات عن المخالفات المفروضة.

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معالجة قطاع العمل

وأوضح المحامي سعد الباحوث أن نظام التأمينات يعالج قطاع العمل والرعاية الاجتماعية، والتعديل المقترح من شأنه أن يعفي المخالف من كل أو جزء من الغرامة في حال إغلاق أو تصفية النشاط للمنشاة.

وأضاف أنه توجد ضوابط قانونية في الغرامات في حال الحكم على المنشاة بالإفلاس، أو كانت المنشاة خاضعة للتصفية القضائيةوتحدد الضوابط والاشتراطات طبقا للائحة.

وأشار الباحوث إلى أن التعديل على النظام بعد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى يرفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره.