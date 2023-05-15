احذر هذه الورطة.. ارتكب خطأ فادحا قبل المقابلة فخسر وظيفته

تواصل- فريق التحرير:

تترك اللحظات التي يتم فيها استقبال الشخص قبل الالتحاق بوظيفة انطباعا بالغا وفارقا، حول إمكانية الحصول على الوظيفة من عدمها.

ومن الضروري أن يفكر الباحث عن وظيفة، بالأساسيات التي تسير عليها المقابلات والتحضير لكل الطوارئ التي يمكن أن تحدث أثناء إجراء المقابلة لتجنب ما يمكن أن يفاجأه على حين غرة.

خطأ فادح:

وفي قصة رجل نشرتها خبيرة في الموارد البشرية والتي جاءت في منشور على منتدى لايف برو تيبس على ريديت تقول :”ارتكب خطأ فادحاً في مقابلة شهدت رفضه على الفور للوظيفة التي تقدم إليها”.

وفي التفاصيل، لم يكن لسبب الرفض علاقة بالمقابلة نفسها، حيث اتضح أن الرجل ترك انطباعاً سيئاً قبل أن تتاح له الفرصة لإثبات قدراته، حيث أخفق في معاملة موظف الاستقبال بلطف عندما دخل المبنى.

وحذرت خبيرة الموارد البشرية التي أجرت المقابلة لهذا المرشح، الآخرين من ارتكاب نفس الخطأ.

وكشفت أن موظف الاستقبال كان في الواقع مدير التوظيف الذي كان يحاول اختبار مدى احترام الموظفين المحتملين لمن حولهم.

وتابعت: كان فظاً مع موظف الاستقبال، ولم يدرك المرشح أن موظف الاستقبال كان في الأصل هو مدير التوظيف.. والنتيجة أن مدير التوظيف لم يشعر أنه مناسب للوظيفة، وشكره على وقته وأنهى المقابلة”.

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