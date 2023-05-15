الكويت تعلن اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، عن اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء.

سفارة الأردن

وفي وقت سابق، أعلن الأردن، تعرض مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، معربا عن إدانته واستنكاره.

إدانة واستنكار:

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أعربت الوزارة عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرّض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم”.

كما أدانت الخارجية “أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”، وفق البيان ذاته.

وأكدت “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

بدء الاشتباكات

وفي 15 أبريل الماضي، بدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.

واندلعت الاشتباكات بعد تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

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