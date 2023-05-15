تحذيرات من زوائد الجلد.. وطرق آمنة لإزالتها

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أكدت الدكتورة أنجيلا لامب، اختصاصية الأمراض الجلدية في ماونت سيناي بمدينة نيويورك، أن العلامات التي تتاح عن الزوائد الجلدية غير خطرة أو ضارة بل تعد حميدة تمامًا.

حالات أخرى

وتابعت: “لكن نظرًا لإمكانية ارتباط الزوائد الجلدية بحالات أخرى، فمن المهم فهم كيفية التعرف عليها ومتى تتحدث مع مقدم الرعاية الصحية”، حسب “القبس”.

أنواع الزوائد الجلدية

والزوائد الجلدية هي عبارة عن زوائد ناعمة تبرز من سطح الجلد، ويمكن أن تختلف في المظهر ولكنها عادة ما تكون بحجم حصاة صغيرة أو حبة أرز.

ويمكن أن تكون بلون اللحم أو أغمق، ونظرًا لأن الزوائد الجلدية قد تشبه أحيانًا علامات مرتبطة بسرطانات الجلد، لذا فمن الحكمة غالباً زيارة الطبيب للتأكد من نوع النمو الذي تعانيه.

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ومن أشهر طرق إزالة الزوائد الجلدية:

– يقوم الطبيب بتخدير المنطقة المحيطة، ثم قطع العلامة الزائدة باستخدام مقص منحن حاد. ثم يعالج الجرح بمادة كيميائية توقف أي نزيف وتساعد على منع العدوى.

– التجفيف الكهربائي، والتي تتضمن تخدير المنطقة ثم استخدام أداة خاصة لتوجيه تيار كهربائي إلى الزوائد الجلدية، مما يؤدي إلى قتل الأنسجة.

– العلاج بالتبريد، حيث يقوم الطبيب بغمس أداة تشبه الملقط في النيتروجين السائل ويقرص قاعدة الزوائد الجلدية، مما يؤدي إلى خنقها بشكل أساسي.