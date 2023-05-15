قرارات رئاسية بإعادة آلاف الجنوبيين إلى وظائفهم في اليمن

تواصل- فربق التحرير:

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين، قرارات قضت بإعادة أكثر من 52 ألفًا من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، كانوا قد سُرّحوا من أعمالهم بعد العام 1994.

تسريح عشرات الآلاف

وكان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن عقب حرب صيف 1994، قد سرّح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والأمنين (الجنوبيين).

وشكلت التسريحات سببًا في احتجاجات المتقاعدين العسكريين، التي انطلقت صيف عام 2007، والشرارة الأولى لما يعرف اليوم “بالحراك الجنوبي” المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى سياسية، بسبب عدم استجابة النظام السابق لها.

وكالة سبأ

ووفق وكالة سبأ الرسمية، “قضت القرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الأجور لعدد 52 ألفًا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994”.

وتضمنت القرارات “اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم (في المجال المدني والأمني والعسكري)، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي”.

على أن تكون المعالجات لتك الحالات “بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد”، وفق المصدر نفسه.

تكليف الحكومة

كما نصت “القرارات الرئاسية على “تكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلٌ في مجال اختصاصه”.

وذكرت الوكالة أن العليمي “تعهّد بجبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني”.

ولفت إلى أن ذلك يماثل ما تجلّى “بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض”.

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