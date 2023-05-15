انطلاق معرض الكعبة وكسوتها المشرفة بالمسجد النبوي.. يستمر حتى هذا الموعد

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وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإقامة معرض الكعبة المشرفة وكسوتها في المسجد النبوي في المدة من 25 / 10 / 1444 هـ حتى يوم 7 / 11 / 1444هـ .

أهم أهداف المعرض

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بعناية ملوك المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة، وإعادة بنائها وترميمها وتدعيم جدرانها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن.

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ويحتوي المعرض على بعض المقتنيات التي تختص بالكعبة المشرفة، وهي أدوات غسيل الكعبة المشرفة، وأطياب الكعبة المشرفة، وهي العودة وعطر الورد والبخور، وبعض القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة والكسوة الداخلية للكعبة، وبعض القطع المستوحاه لكسوة الكعبة المشرفة والمكونة من ستارة باب الكعبة وبعض القناديل، ومنسج لكسوة الكعبة، وتتاح الفرصة للزوار لحياكتها في المعرض.

صور تحكي معالم الكعبة المشرفة

كما يستعرض المعرض بعض الصور الجمالية التي تحكي معالم الكعبة المشرفة، مثل باب الكعبة و مفتاح الكعبة و الحجر الأسود والركن اليماني، وبعض الأفلام الوثائقية التي تهتم بالكعبة المشرفة، منها فيلم كسوة الكعبة المشرفة، فيلم تعرف على مخطوطات باب الكعبة المشرفة، وصور من معالم الحرمين.

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