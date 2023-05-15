شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الزلفي

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة الزلفي بمنطقة الرياض.

أمطار على الزلفي

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على أحياء الزلفي، مساء اليوم الاثنين، جعلها الله أمطار خير وبركة.

اقرأ أيضا:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع,وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا:

📍فيديو

امطار #الزلفي الآن

الاثنين ٢٥ شوال ١٤٤٤هـ

15 مايو 2023م

.

. pic.twitter.com/uVu3RRNkuY — طقس (@tqqs) May 15, 2023