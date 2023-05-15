خبير تقني: بعض مستخدمي “تيك توك” يهينون أنفسهم لكسب المال.. نحتاج تدخل وزارة الإعلام

تواصل – فريق التحرير:

انتقد الخبير التقني عبدالله السبع، ممارسات البعض من مشاهير ومستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “التيك توك”.

إساءة استخدام تيك توك

وقال السبع، خلال حلقة برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” : “للأسف أصبح البعض في منصة تيك توك Tiktok يقومون بإهانة أنفسهم وإهانة النعمة وذلك باللعب بها، ويطيلون مدة البثوث لكسب المزيد من الأموال”.

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ممارسات غير أخلاقية

وأضاف السبع “ظهرت من البعض أمور غير أخلاقية ومقززة، وكل ذلك بغرض الحصول على المال أو كسب نقاط في التطبيق والتي تتحول بعد ذلك لأموال من خلال التطبيق”.

وتابع عبدالله السبع “أتعجب من فعل هؤلاء، ماذا سيقولون لأولادهم في المستقبل، وماذا هذا العمل الذي يقومون، إنه شيء مثير للاشمئزاز”.

مطالب بتدخل وزارة الإعلام

وأكد الخبير التقني عبدالله السبع، على أهمية توعية المجتمع بخطر هذه البثوث، كما طالب بتدخل وزارة الإعلام لوضع حد لهذه المخالفات”.

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