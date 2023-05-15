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أسترالية سقطت من ارتفاع 40 مترًا على شجرة .. ماذا حدث؟

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أسترالية سقطت من ارتفاع 40 مترًا على شجرة .. ماذا حدث؟

أسترالية سقطت من ارتفاع 40 مترًا على شجرة .. ماذا حدث؟

أسترالية سقطت من ارتفاع 40 مترًا على شجرة .. ماذا حدث؟
١٠:٤٣:٤٧ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كُتب لامرأة أسترالية في العشرينيات من عمرها النجاة من الموت بأعجوبة بعدما سقطت من ارتفاع شاهق.

سقوط أسترالية من مكان شاهق:

وكانت الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً، تعاني من متلازمة داون، قد نقلت إلى المستشفى بجروح وكدمات طفيفة، بعد سقوطها من ارتفاع 40 متراً واستقرت على شجرة.

وبحسب ما نقلته “ديلي ميل البريطانية” عن المسعفين فإنها كانت تعاني من ألم عام حول الرقبة والكتفين، إضافة إلى بعض الجروح والكدمات البسيطة.

يذكر أن الشابة كانت تمشي عبر جبل تامبورين مع صديقاتها، وزلت رجلها وسقطت، حيث أشاد المنقذون بشجاعتها ورباطة جأشها أثناء إنقاذها.

انشغلت بالهاتف:

وفي الشهر الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادثا غريبا وخطيرا لكنه انتهى نهاية غير متوقعة.

الفيديو تم التقاطه عبر إحدى كاميرات المراقبة بمحطة قطار في فرنسا، حيث وثّق انشغال فتاة بهاتفها أثناء السير على الرصيف بينما كان قطار يتحرك للخروج من المحطة.

وفجأة سقطت الفتاة تحت القطار الذي كان قد انطلق في طريقه، وظن الجميع أن الفتاة قد دُهست وماتت، لكن كانت المفاجأة بخروجها سليمة بعد أن مر القطار من المحطة.

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امرأة أسترالية حوادث ديلي ميل البريطانية سقوط أسترالية

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