خلال 10 أيام.. البحرين تستأنف رحلاتها الجوية مع قطر

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين عن استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر اعتبارا من 25 الجاري.

وجاء ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

الرحلات الجوية بين قطر والبحرين:

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، يأتي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.

عودة علاقات قطر والبحرين:

والشهر الماضي رحبت وزارة خارجية المملكة، بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين الشقيقة، ودولة قطر ، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض.

ونوهت وزارة الخارجية حينها بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

كما عقدت لجنة المتابعة البحرينية – القطرية اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

جدول الأعمال

وترأس وفد مملكة البحرين حينها الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.

وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م.

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