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الملايين في انتظارها.. واتساب يطوّر ميزة رائعة

الملايين في انتظارها.. واتساب يطوّر ميزة رائعة

الملايين في انتظارها.. واتساب يطوّر ميزة رائعة
٠٩:٥٧:٣٦ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتزم تطبيق واتساب، تطوير ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي أندرويد ببث محادثات القنوات.

ميزة جديدة بواتساب:

وتعتبر هذه الميزة مع ميزات أخرى جديدة قيد الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تكون متاحة لمختبري الإصدار التجريبي في التحديث القادم للتطبيق.

وذكرموقع “WABetaInfo” أن شركة واتساب تعمل على تنفيذ الميزات الجديدة، لتزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكن, عند إصدارها.

وأوضح الموقع أن الميزات تلزم الشركة بتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الميزات لاستكشافها واستخدامها، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع بشكل دائم على كافة الموضوعات.

الرسائل المزعجة:

وفي وقت سابق كشف موقع wabetainfo عن اتجاه تطبيق واتساب لاتخاذ خطوة جريئة تهدف لحماية مستخدميه من الرسائل المزعجة.

وتحمل النسخة الاختبارية الجديدة من التطبيق “2.23.10.8” والمخصصة لأنظمة أندرويد ميزة اختبارية جديدة تمكن أعضاء مجموعات المراسلة من إبلاغ القائم على المجموعة عن رسالة معينة نشرها أحد الأعضاء.

وبعد حصول المسؤول عن مجموعة المراسلة على التبليغات يمكنه فحص الرسائل التي تم الإبلاغ عنها وتقدير ما إذا كانت مناسبة لسياسة المجموعة أم لا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار تقنية تواصل مواقع التواصل واتساب

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