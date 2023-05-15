75 وظيفة لدى شركة السلام لصناعة الطيران بعدة تخصصات

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران توفر أكثر من 75 وظيفة شاغرة بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدخل بيانات.

– فني إدارة جرد.

– إداري خدمات (الكفاءة فأعلى).

– مستشار مالي.

– محلل ومبرمج حاسب آلي.

– فني إلكترونيات.

– مدرس صيانة عامة للطائرات.

– مستشار قانوني.

– أخصائي وسائل سمعية وبصرية.

– مستشار عقود فنية.

– مراقبة عقود فنية.

– مهندس برامج.

– فني وسائل سمعية وبصرية.

– فني طباعة.

– مساعد مبرمج.

– مهندس أول ميكانيكي.

– أخصائي عقود فنية.

– مهندس إلكترونيات.

– استشاري تدريب.

– محلل نظم معلومات.

– مبرمج حاسب آلي.

– فني كهرباء.

– معلم أسلحه وتكتيكات طيار ف15.

– معلم أسلحه و تكتيكات ومستشار للقائد.

– معلم أسلحه و تكتيكات وموجهي مقاتلات.

– أخصائي نظم معلومات.

– مدرس محركات.

– مدرس أنظمة تسليح.

– أخصائي تموين.

– مشرف مشروع تخطيط مهام.

– أخصائي تسجيل رماية.

– أخصائي إبطال متفجرات.

– مهندس معماري.

– فني شبكات.

– مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

– أخصائي محاسبة.

– استشاري عقود.

– أخصائي عقود.

– مدقق عقود فنية.

– مستشار نفسي.

– أخصائي صيانة عامة للطائرات.

– أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.

– مشرف صيانة أسلحه.

– أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.

– أخصائي صيانة المحركات النفاثة.

– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة.

– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– مشرف إنتاج.

– أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء.

– أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية.

– أخصائي مراقبة مواد.

– أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.

– أخصائي صيانة جهاز الملاحة.

– مستشار قائد سرب الصيانة.

– فني معدات أرضية.

– فني أشعة الطائرات ف 15.

– أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات ف15.

– مشرف عام الصيانة المتوسطة.

– أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.

– أخصائي مساندة الحياة.

– مستشار قسم الملاحة.

– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.

– أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.

– فني حاسب آلي.

– فني عمليات جوية.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي تحديد أهداف.

– فني ميكانيكا.

– أخصائي تسليح.

– أخصائي إلكترونيات.

– مدرس تحليل صور جوية.

– أخصائي إدارة.

– مهندس كهربائي.

– أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها.

– مدرب طيران تشبيهي أف 15 سي مدرب طيار.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً، ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:اضغط هنا