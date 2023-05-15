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روسيا: أرسلنا مقاتلة لمنع طائرتي دورية فرنسية وألمانية من دخول مجالنا الجوي
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روسيا: أرسلنا مقاتلة لمنع طائرتي دورية فرنسية وألمانية من دخول مجالنا الجوي

روسيا: أرسلنا مقاتلة لمنع طائرتي دورية فرنسية وألمانية من دخول مجالنا الجوي

روسيا: أرسلنا مقاتلة لمنع طائرتي دورية فرنسية وألمانية من دخول مجالنا الجوي
٠٩:٥٢:٠٤ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين إنها أرسلت طائرة مقاتلة لمنع طائرة فرنسية وأخرى ألمانية تجريان دورية من دخول المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق بعدما رصدت تحليقهما صوب روسيا.

طائرة دورية ألمانية

وقالت روسيا – حسب وكالة رويترز- إن الطائرتين إحداهما طائرة دورية ألمانية من طراز بي-3.سي والأخرى طائرة دورية فرنسية من طراز أتلانتك-2.

وذكرت وزارة الدفاع أن بعد نشر المقاتلة الروسية وعودة الطائرتين الفرنسية والألمانية أدراجهما، عادت الطائرة الروسية سو-27 إلى قاعدتها. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير الروسي حول تحركات الطائرة.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان “رُصد هدفان جويان يقتربان من حدود دولة روسيا”.

وأضافت “من أجل التعرف على الهدفين ومنع اختراق حدود الدولة الروسية، نُشرت مقاتلة سو-27 من قوات أسطول البلطيق الجوية”.

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الكلمات الدلالية:
المانيا المجال الجوي الروسي روسيا طائرة روسية

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