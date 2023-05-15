الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
متى تبلغ وزارة التجارة؟.. 12 نوعا من البلاغات تعرف عليها
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متى تبلغ وزارة التجارة؟.. 12 نوعا من البلاغات تعرف عليها

متى تبلغ وزارة التجارة؟.. 12 نوعا من البلاغات تعرف عليها

متى تبلغ وزارة التجارة؟.. 12 نوعا من البلاغات تعرف عليها
١٠:٠٠:٣٣ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوزارة التجارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة، أوضح خلالها أنواع البلاغات والمخالفات التجارية التي تستقبلها الوزارة.

12 نوعا

وأوضحت الوزارة أن أنواع المخالفات التجارية هي:

1- الدفع الإلكتروني

2- الضمان والصيانة وقطع الغيار

3- الاسترجاع والاستبدال

4- المتاجر الالكترونية

5- التخفيضات والمسابقات التجارية

6- اختلاف السعر

7- البيانات التجارية

8- المنتجات المخالفة للآداب

9- المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

10- الغش التجاري

11- التستر التجاري

12- محطات الوقود

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استرجاع واستبدال السلع 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، أن المحلات التجارية لا يحق لها رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة عن طريق “البطاقة الائتمانية”.

ودعت الوزارة إلى رفع بلاغ عبر رقم” 1900″، حالة مخالفة المحلات التجارية هذا الأمر، مشددة على أنه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حالة وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها.

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أخبار السعودية اليوم أنواع المخالفات التجارية البلاغات التجارية وزارة التجارة

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