لحفظ موارد الوطن.. “لتدوم”: 3 إجراءات للحد من فقد الغذاء بالمتاجر

تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” باتباع ثلاث إجراءات مهمة للحد من فقد الغذاء في المتاجر، بهدف الحفاظ على النعمة وموارد الوطن.

الحد من فقد الغذاء بالمتاجر

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، لنحد من الفقد الغذائي يجب الالتزام بالتالي:

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– نرتب الأرفف بدون خلط المنتجات

– نراجع تواريخ صلاحية المواد

– نتأكد من كفاءة أجهزة التبريد

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الحفاظ على المنتجات الزراعية

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحفاظ على المنتجات الزراعية وتفادي فقدها وعدم فسادها.

وقالت برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “خلك فطين واختار الصح عشان ما تفقد المنتجات الزراعية، وعليك بما يلي:

– احذر نقل الأغذية بشاحنات مكشوفة

– حفظ المنتجات الغذائية بشاحنات مبردة

كذلك حذر البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، من مخاطر الهدر سلبيات هدر النعمة والغذاء.

وقال برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “الهدر يؤثر على جوانب عديدة منها:

مخاطر هدر الغذاء

– إسراف وتبذير

– نزع للبركة

– تفريط بالنعم

– تضييع المال

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