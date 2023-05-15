أهم 10.. الداخلية تنفيذ حكم الشرع في متهم ومشهد لا يُصدق من الكويت

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع البريد السعودي “سبل” عن إتاحة خدمات العنوان الوطني لمستخدمي المنصة.. المزيد هنا

ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ

حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ من 1/ 11/ 1444هـ .. المزيد هنا

مشهد لا يصدق.. المخدرات تصرع شخصًا على طريق سريع بدولة خليجية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تحت تأثير تعاطي مخدر في حالة غير طبيعية يسحل نفسه على الطريق في الكويت.. المزيد هنا

حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل في البرنامج، وذلك في إجابة عن سؤال وجهه أحد المتابعين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على “تويتر”.. المزيد هنا

ارتكب عدة جرائم.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة القصيم

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم الشرع تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

من غد وحتى السبت.. تحذير من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من تقلبات جوية وطقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة، تستمر خمسة أيام.. المزيد هنا

بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة

سمحت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمعلمين بتقديم دروس خصوصية للطلاب في الفترة المسائية بالمدارس والمنازل.. المزيد هنا

قرار عاجل من حساب المواطن بشأن الاعتراضات على دفعة مايو

أعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66.. المزيد هنا

للمعلمين والمعلمات.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة حركة النقل الخارجي بمجرد إعلانها

ينتظر المعلمون نتيجة حركة النقل الخارجي المقرر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل، وبناءً عليها سيحدد المعلم طريقه إما بتقديم اعتراض أو بقبول النتيجة.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من صندوق الشهداء حول التسجيل لحج هذا العام

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح التسجيل لحملة أداء فرضة الحج لهذا العام 1444هـ عبر منصة “شهم” الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.. المزيد هنا