مواد غذائية مجانية لمرضى حساسية الجلوتين.. الصحة توضح

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نوهت وزارة الصحة بصرف مواد غذائية مخصصة لمرضى حساسية الحلوتين، وذلك بشكل مجاني، موضحة أنه يمكن التعرف على المزيد من المعلومات بالاتصال على رقم الصحة 937.

تأمين المنتجات الغذائية

وقالت “الصحة”، في تغريدة شاركها الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إذا تم تشخيصك بمرض حساسية الجلوتين (السيلياك)؟

تقدم بطلب الانضمام لبرنامج تأمين المنتجات الغذائية بعد إصدار تقرير الإصابة عبر عيادات طب الأسرة”.

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43 مستشفى

واوضحت الوزارة أن هناك منتجات خالية من الجلوتين توزع بـ43 مستشفى حول المملكة، ويمكن الحصول عليها باتباع 3 خطوات:

1- إصدار تقرير يثبت الإصابة بالسيلياك

2- التقديم على البرنامج بالمستشفى

3-صرف مواد غذائية شهرية

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19).

من عمر 12 عاما

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر.

وأشارت إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم

– كبار السن

– ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة.

– الفئات ذات الخطورة العالية

– العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره

– الأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.