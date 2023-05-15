إحكام: 4 وثائق مطلوبة لطلبات تملك العقار والتعديل الشكلي

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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات والوثائق المطلوبة للتعديل الشكلي.

الوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات

1- تقديم طلب التملك للأمانة العامة إلكترونياً عبر منصة (إحكام) مع إرفاق المستندات والوثائق الداعمة:

2- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد متضمناً الإحداثيات، ونوع العقار، وموقعه وحدوده، وأضلاعه، ومساحته.

3- تقديم جميع الوثاق والمستندات التي لدى مقدم الطلب .

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الوثائق المطلوبة لطلبات التعديل الشكلي:

1- تقديم طلب التعديل للأمانة العامة إلكترونياً عبر منصة (إحكام) مع إرفاق المستندات والوثائق التي لدى مقدم الطلب.

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، آلية وطريقة معرفة مسار طلبات تملك العقارات.

مسار طلبات تملك العقارات

جاء ذلك في رد من منصة إحكام على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . عندي طلب وحالة الطلب ( تحت المراجعه – لجنة المراجعة)، وله حوالي شهر أو أكثر هل بقى شي أو انتظر ؟”.

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وأجابت منصة إحكام بقولها “وعليكم السلام، يمكنك الدخول على الرابط التالي ⁦(اضغط هنا)⁩ ومعرفة مسار الطلب”.

وأضافت منصة إحكام أنها تعمل بكافة جهودها لخدمة المستفيدين والنظر في جميع الطلبات المرفوعة في المنصة، ويمكنك متابعة حالة الطلب حتى يتم معالجته”.

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