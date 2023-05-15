الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ممثل جديد للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج
فيديو يظهر جانبًا من حادث نفق العقبة بالأردن
تعرّف على خدمة بياناتي المطورة عبر أبشر
هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟
جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض
عادة منتشرة عند زيارة المرضى قد تتسبب في وفيات.. تعرف عليها؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

ممثل جديد للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج

ممثل جديد للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج

ممثل جديد للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج
٠٨:٣٨:٥٥ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل عن تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

شراكة الخليج والاتحاد الأوروبي

وتتمثل مهام الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي وفق بيان للمجلس الأوروبي في مواصلة تطوير شراكة أقوى وشاملة وأكثر إستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الخليج.

ويأتي ذلك من خلال دعم الممثل الأعلى في تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية لبيان الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية مع الخليج بتاريخ 18 مايو 2022 واستنتاجات المجلس ذات الصلة في 20 يونيو 2022.

اقرأ أيضا:

الاتحاد الأوروبي يتحرك ويطالب البرهان وحميدتي بهذا الأمر العاجل

دعم الحوار والحلول الإقليمية

وأضاف البيان الأوروبي أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سيسعى إلى إيجاد أفضل الطرق للإسهام في استقرار وأمن المنطقة من خلال إشراك ودعم الحوار والحلول الإقليمية طويلة الأجل مع الشركاء الخليجيين الأفراد والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

كما سيدعم ويتعاون مع المجلس والمفوضية الأوروبية للمساعدة في ضمان اتساق العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، والمساعدة في زيادة وضوح وفهم دور الاتحاد الأوروبي.
وسيتولى لويجي دي مايو مهامه في 1 يونيو، بولاية أولية مدتها 21 شهرا.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي لويجي دي مايو ممثل الاتحاد الأوروبي منطقة الخليج وزير الخارجية الإيطالي

مواد ذات صلة

المزيد
الكويت تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المتحور

الكويت تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المتحور

٠٢:١٣ م، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠٢١
الكويت.. ضبط 5 مصانع خمور في بلدة المهبولة

الكويت.. ضبط 5 مصانع خمور في بلدة المهبولة

٠٧:٣٩ م، السبت، ٠٧ مايو ٢٠٢٢
مسلح مجهول يهاجم مدرسة للمسلمين في «هولندا»

مسلح مجهول يهاجم مدرسة للمسلمين في «هولندا»

٠٤:٠١ م، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
مقترح لمنع دخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي

مقترح لمنع دخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي

١٠:١٧ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *