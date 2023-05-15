ممثل جديد للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل عن تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

شراكة الخليج والاتحاد الأوروبي

وتتمثل مهام الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي وفق بيان للمجلس الأوروبي في مواصلة تطوير شراكة أقوى وشاملة وأكثر إستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الخليج.

ويأتي ذلك من خلال دعم الممثل الأعلى في تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية لبيان الاتحاد الأوروبي المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية مع الخليج بتاريخ 18 مايو 2022 واستنتاجات المجلس ذات الصلة في 20 يونيو 2022.

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دعم الحوار والحلول الإقليمية

وأضاف البيان الأوروبي أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سيسعى إلى إيجاد أفضل الطرق للإسهام في استقرار وأمن المنطقة من خلال إشراك ودعم الحوار والحلول الإقليمية طويلة الأجل مع الشركاء الخليجيين الأفراد والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

كما سيدعم ويتعاون مع المجلس والمفوضية الأوروبية للمساعدة في ضمان اتساق العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، والمساعدة في زيادة وضوح وفهم دور الاتحاد الأوروبي.

وسيتولى لويجي دي مايو مهامه في 1 يونيو، بولاية أولية مدتها 21 شهرا.