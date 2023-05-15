الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر
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عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر

عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر

عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر
٠٨:٠٣:٠٦ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع البريد السعودي “سبل” عن إتاحة خدمات العنوان الوطني لمستخدمي المنصة.

وسيتمكن المستفيدون عبر المنصة من تسجيل عناوينهم واستعراضها، وتعديلها، وغيرها من الخدمات التابعة للعناوين الوطنية.

الاستفادة من خدمات العنوان الوطني

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات العنوان الوطني الوصول إلى الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم اختيار خدمة العنوان الوطني.

وأكدت منصة أبشر إتاحة تسجيل عنوان جديد، واستعراض العناوين المسجلة مسبقًا، وتحديث العناوين، وإضافة الأفراد وحذفهم، وطباعة إثبات العناوين المسجلة مسبقًا.

يذكر أن العنوان الوطني يعد الهوية المكانية للأفراد، وموافق للمعايير العالمية، ويؤهل المواطن والمقيم لإتمام تعاملاته التجارية والحكومية بيسر وسهولة ومن مكان وجوده، من خلال نظام عنونة موحد وشامل لجميع مناطق ومدن المملكة، بما يسهم في سرعة تنفيذ الخدمات دون الحاجة لمراجعة تلك الجهات.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية العنوان الوطني منصة ابشر وزارة الداخلية

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