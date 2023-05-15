الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟
جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض
عادة منتشرة عند زيارة المرضى قد تتسبب في وفيات.. تعرف عليها؟
عاجل.. إتاحة خدمات العنوان الوطني حاليًا عبر منصة أبشر
للمرة الأولى في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية
لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟

هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟

هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟
٠٨:٠٨:٢٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في إطار التجريب وليست إلزامية حالياً.

خدمة التأمين على عقود العمالة 

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغردة قالت فيه “كيف يمكن التأمين على العاملة؟ وكم سعر تأمين العاملة السريلانكية وهل هو إلزامي؟.

اقرأ أيضا:

هل استقدام العمالة المنزلية متاح من المغرب؟ مساند يجيب

وأجابت منصة مساند بقولها “وعليكم السلام.. فإن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

الاستفادة من الخدمة

وأضافت منصة مساند، أنه يمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند.

اقرأ أيضا:

هل الاستقدام من الهند متاح حالياً؟ مساند يجيب

وتابعت منصة مساند، بقولها “تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها (مهنة العامل وجنسيته، العمر، الأجر الشهري للعامل وتكلفة العقد) ويمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد”.

اقرأ أيضا:

هل توجد مشاكل في استقدام العمالة من باكستان؟ مساند يوضح

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأمين على العاملة المنزلية العمالة المنزلية خدمة التأمين على العمالة منصة مساند

مواد ذات صلة

المزيد
من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض

من رحم المعاناة.. إنقاذ 4 بينهم طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
«التعليم» تغلق نظام ترقيات الإداريين.. وإعلان أسماء المترقين الشهر المقبل

«التعليم» تغلق نظام ترقيات الإداريين.. وإعلان أسماء المترقين الشهر المقبل

٠٥:١٧ م، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠
أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم

أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم

١٠:١٧ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو..والصور.. أمير مكة الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبد العزيز

بالفيديو..والصور.. أمير مكة الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبد العزيز

٠٦:٢٣ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *