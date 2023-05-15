هل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية إلزامية؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في إطار التجريب وليست إلزامية حالياً.

خدمة التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغردة قالت فيه “كيف يمكن التأمين على العاملة؟ وكم سعر تأمين العاملة السريلانكية وهل هو إلزامي؟.

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وأجابت منصة مساند بقولها “وعليكم السلام.. فإن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

الاستفادة من الخدمة

وأضافت منصة مساند، أنه يمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند.

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وتابعت منصة مساند، بقولها “تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها (مهنة العامل وجنسيته، العمر، الأجر الشهري للعامل وتكلفة العقد) ويمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد”.

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