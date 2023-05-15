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جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض
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جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض

جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض

جميعهم مقيمون.. ضربة لمهربي المخدرات في جازان والشرقية والرياض
٠٨:٠٧:٢٦ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جازان

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الرياض

وقبل ساعات  قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومقيمتين من الجنسية الإندونيسية بمنطقة الرياض، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض السعودية اليوم جازان مكافحة المخدرات

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