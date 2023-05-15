لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم الإثنين، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

تكثيف التنسيق الثنائي

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان، منوهةً بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.

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إرساء دعائم السلام

عقب ذلك عقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية تطرق خلالها إلى أهمية بذل كافة الجهود على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق الرؤى المشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.