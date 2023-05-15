الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمرة الأولى في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية
لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية
روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
اقتحام مبنى سفارة الأردن بالخرطوم وتخريبه.. وأول تعليق رسمي
بعد اختفاء دام 30 يومًا.. العثور على “مفقود أبو عريش” ومفاجأة صادمة
الجيش السوداني يوقف إمدادا قادما لقوات الدعم السريع.. والبرهان يقيل مسؤولين

الرئيسية

 /

دولي

 /

لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

لتعزيز جهود البلدين.. وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية
٠٧:٣٥:٣٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم الإثنين، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

تكثيف التنسيق الثنائي

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان، منوهةً بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية⁩ يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

إرساء دعائم السلام

عقب ذلك عقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية تطرق خلالها إلى أهمية بذل كافة الجهود على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق الرؤى المشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأمير فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات السعودية الألمانية وزير الخارجية وزيرة الخارجية الألمانية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. إسقاط مروحية تابعة لقوات “بشار الأسد” في داريا

بالفيديو.. إسقاط مروحية تابعة لقوات “بشار الأسد” في داريا

٠٦:٢٦ م، الخميس، ١٦ يناير ٢٠١٤
أستراليا.. متطرفون يتظاهرون ضد قرار حكومي بإيواء لاجئين سوريين

أستراليا.. متطرفون يتظاهرون ضد قرار حكومي بإيواء لاجئين سوريين

١٢:٠٥ ص، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
أمير قطر يعلن تسليمه الحكم لولي عهده صباح غد الثلاثاء

أمير قطر يعلن تسليمه الحكم لولي عهده صباح غد الثلاثاء

٠٢:٥٠ م، الأثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٣
تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

٠٤:٠٥ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *