روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مبيعات.

مدير أول ، الامتثال.

أخصائي أول ، التسليم.

أخصائي تسليم.

مدير مطوري HSSE.

مدير تطوير المنتجات.

مدير أول ، التطوير.

مساعد مدير أول ، التطوير.

مدير التطوير.

مدير أول ، التطوير.

مدير إدارة التنمية.

مدير أول ، التطوير.

مدير أول ، التسويق السكني.

أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

كبير مستشاري دعم المبيعات.

مدير المشتريات.

مدير إدارة البيئة.

مدير المجال العام.

مدير إدارة المشاريع.

مدير الاتصال الحكومي.

مدير أول ، الشؤون التنظيمية.

مدير البناء – البنية التحتية.

مدير النظم الرقمية.

مدير مشارك ، إدارة جودة التصميم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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