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روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
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روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
٠٧:٣٢:٠٣ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مبيعات.

مدير أول ، الامتثال.

أخصائي أول ، التسليم.

أخصائي تسليم.

مدير مطوري HSSE.

مدير تطوير المنتجات.

مدير أول ، التطوير.

مساعد مدير أول ، التطوير.

مدير التطوير.

مدير أول ، التطوير.

مدير إدارة التنمية.

مدير أول ، التطوير.

مدير أول ، التسويق السكني.

أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

كبير مستشاري دعم المبيعات.

مدير المشتريات.

مدير إدارة البيئة.

مدير المجال العام.

مدير إدارة المشاريع.

مدير الاتصال الحكومي.

مدير أول ، الشؤون التنظيمية.

مدير البناء – البنية التحتية.

مدير النظم الرقمية.

مدير مشارك ، إدارة جودة التصميم.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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