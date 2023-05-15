روشن للتطوير العقاري تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي مبيعات.
مدير أول ، الامتثال.
أخصائي أول ، التسليم.
أخصائي تسليم.
مدير مطوري HSSE.
مدير تطوير المنتجات.
مدير أول ، التطوير.
مساعد مدير أول ، التطوير.
مدير التطوير.
مدير أول ، التطوير.
مدير إدارة التنمية.
مدير أول ، التطوير.
مدير أول ، التسويق السكني.
أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
كبير مستشاري دعم المبيعات.
مدير المشتريات.
مدير إدارة البيئة.
مدير المجال العام.
مدير إدارة المشاريع.
مدير الاتصال الحكومي.
مدير أول ، الشؤون التنظيمية.
مدير البناء – البنية التحتية.
مدير النظم الرقمية.
مدير مشارك ، إدارة جودة التصميم.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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