عادة منتشرة عند زيارة المرضى قد تتسبب في وفيات.. تعرف عليها؟

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لفت الطبيب والاستشاري د. فهد الخضيري، إلى عداة خاطئة يقوم بها البعض عند عيادة مريض، أو رؤيته بالمستشفى، منوها أن هذه العادة قد تتسبب في حالات وفاة.

الزهور والنباتات الحية

وقال الخضيري، عبر “تويتر”: “إحضارك للزهور والنباتات الحية للمستشفى قد يتسبب في قتل مريض بالالتهابات الفطرية المقاومة للعلاج، وخصوصاً المرضى الذين تقل لديهم المناعة كمرضى زراعة النخاع والأعضاء ومن يتلقون مثبطات المناعة وغيرهم”.

وتابع: “لذلك هناك كثير من المستشفيات حول العالم تمنع دخول النباتات الحية والزهور.

وحسب استفتاء، وأمنيات الكثير من المرضى تمنوا بأن تتحول هدية المريض إلى نقد ليستفيد منها المريض،(حسب وضعه المادي) أو ما يناسبه، كتاب للمثقف، أو أي شيء يناسب المريض، بدلاً من الورد، الذي قد ينقل عدوى، وبدل الحلوى، التي قد تسبب مرض السكر.

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وفي وقت سابق، حذر الخضيري، من مسببات أمراض الحر والصيف ببعض المناطق الحارة، وتتمثل في عادات غذائية خاطئة.

علاج النزلة المعوية

وكتب الخضيري عبر “تويتر”، أن: “تناول وجبات فيها مكونات مختلطة (تجمع مكونات غذائية متعددة: بيض وجبن وعسل أو لحوم مصنعة وأجبان، لأنها تتفاعل وتكون غذاء سهل الميكروبات”.

وأضاف الاستشاري: “عند حصول نزلة معوية (إسهال واستفراغ) اطلب:

– استشارة طبية.

– توقف عن الأكل نهائيا لمدة ٢٤ ساعة.

– اشرب خلالها محلول منع الجفاف وتعويض السوائل(تستطيع تجهيزه بالبيت والمخيم بخلط ٩جرام سكر+٩جرام ملح في لتر ماء) .

– مشروب غازي يجمع السكريات والأملاح والمعادن وتشرب منه كمية قليلة ببطء طوال الـ ٢٤ ساعة بمعدل ١٠مللتر (ملعقتين) فقط كل عشر دقائق.