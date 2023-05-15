فيديو يظهر جانبًا من حادث نفق العقبة بالأردن

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو، أظهر جانبا من حادث سير على نفق العقبة بالأردن، أودى بحياة 13 شخصا، أمس الأحد.

اللحظات الأولى للحادث

وبين الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبتة داخل شاحنة، اللحظات الأولى من الحادثة، حيث اصطدمت الشاحنة بعدد من السيارات والمركبات المتوقفة، مما تسبب في الحادث.

وتعاملت الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة مساء أمس الاحد، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة، حسب “عمون”.

اقرأ أيضا:

نهاية غير متوقعة.. نجوا من حادث سير فقتلهم النحل

فرق الإسعاف تتدخل

ونتج عن الحادث وفاة شخص، وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، بدورها عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، والاصابات قيد العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

ومن جانبها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام، تعاملت كوادر مع المخلفات الناتجة مع حادث تصادم مركبة شحن مع عدة مركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.