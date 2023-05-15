الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟
ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ
1.34 مليار ريال إيرادات “السوق المالية”.. ونمو أرباح شركات التمويل غير العقاري
استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء
٣٥٠٠ فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالدمام ٢٠٢٣
حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟

ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟

ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟
٠٦:٤٧:٤١ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يعرف خروج دم مع البلغم علميا باسم “نفث الدم”، وعلى الرغم من أن الموضوع قد يكون مخيفًا، إلا أنه وفي معظم الحالات يكون لأسباب طفيفة.

أسباب خروج دم مع البلغم:

وبحسب ما ذكره موقع ويب طب، فإنه من الممكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة.
ولكن من أهم أسباب خروج دم مع البلغم:

1-سعال مزمن: يسبب تهيج الجهاز التنفسي وتمزق بعض الأوعية الدموية الدقيقة في المنطقة.

2- نزيف أنف حاد: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأحيانًا يترافق الأمر مع دم في البلغم.

3- التهاب الشعب الهوائية: ويتمثل بالتهاب مزمن ومستعصي للشعب الهوائية، يترافق مع كحة تنتج بلغم، ومع استمراريتها قد تترافق مع دم.

4- التهاب القصبات: يسبب تضخم في القصبات، يترافق مع التهاب في المنطقة وضيق في التنفس وصفير في الصدر.

5- تناول بعض أنواع الأدوية: والتي تمنع الدم من التخثر، بالتالي تكون أكثر عرضة لامتزاج البلغم مع الدم.

6- الانسداد الرئوي المزمن : عادة ما يسبب صعوبة في التنفس، وسعال، وبلغم، ودم مع البلغم وصفير في الصدر.

أسباب أخرى محتملة:

1-السل.
2- إصابة في منطقة الصدر.
3- الالتهاب الرئوي.
4- الانصمام الرئوي.
5- سرطان الرئة.
6- التليف الكيسي.

اقرأ أيضا

هل تعاني من البلغم في حلقك.. علاجات منزلية سهلة لإذابته؟

الكلمات الدلالية:
البلغم دم في البلغم صحة وطب منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
للطالب وولي الأمر.. خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

للطالب وولي الأمر.. خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

٠٨:١٠ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠٢٣
جامعة الجوف تكشف حقيقة تعرُّض طالبة لحادثة طعن

جامعة الجوف تكشف حقيقة تعرُّض طالبة لحادثة طعن

٠٤:٤٦ م، الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩
59% من مشاهدي “أكشن يا دوري” يرفضون رياضة مدارس الفتيات.. وبن زقيل معلقاً: هل هؤلاء أقلية؟

59% من مشاهدي “أكشن يا دوري” يرفضون رياضة مدارس الفتيات.. وبن زقيل معلقاً: هل هؤلاء أقلية؟

٠٢:١٦ م، الجمعة، ٠٦ مارس ٢٠١٥
تظهر في دقائق فقط.. فوائد صحية مذهلة للإقلاع عن التدخين

تظهر في دقائق فقط.. فوائد صحية مذهلة للإقلاع عن التدخين

٠٤:٢٤ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *