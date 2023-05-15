ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟
تواصل- فريق التحرير:
يعرف خروج دم مع البلغم علميا باسم “نفث الدم”، وعلى الرغم من أن الموضوع قد يكون مخيفًا، إلا أنه وفي معظم الحالات يكون لأسباب طفيفة.
أسباب خروج دم مع البلغم:
وبحسب ما ذكره موقع ويب طب، فإنه من الممكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة.
ولكن من أهم أسباب خروج دم مع البلغم:
1-سعال مزمن: يسبب تهيج الجهاز التنفسي وتمزق بعض الأوعية الدموية الدقيقة في المنطقة.
2- نزيف أنف حاد: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأحيانًا يترافق الأمر مع دم في البلغم.
3- التهاب الشعب الهوائية: ويتمثل بالتهاب مزمن ومستعصي للشعب الهوائية، يترافق مع كحة تنتج بلغم، ومع استمراريتها قد تترافق مع دم.
4- التهاب القصبات: يسبب تضخم في القصبات، يترافق مع التهاب في المنطقة وضيق في التنفس وصفير في الصدر.
5- تناول بعض أنواع الأدوية: والتي تمنع الدم من التخثر، بالتالي تكون أكثر عرضة لامتزاج البلغم مع الدم.
6- الانسداد الرئوي المزمن : عادة ما يسبب صعوبة في التنفس، وسعال، وبلغم، ودم مع البلغم وصفير في الصدر.
أسباب أخرى محتملة:
1-السل.
2- إصابة في منطقة الصدر.
3- الالتهاب الرئوي.
4- الانصمام الرئوي.
5- سرطان الرئة.
6- التليف الكيسي.
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