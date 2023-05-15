ماذا يعني خروج دم مع البلغم.. معلومات مهمة؟

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يعرف خروج دم مع البلغم علميا باسم “نفث الدم”، وعلى الرغم من أن الموضوع قد يكون مخيفًا، إلا أنه وفي معظم الحالات يكون لأسباب طفيفة.

أسباب خروج دم مع البلغم:

وبحسب ما ذكره موقع ويب طب، فإنه من الممكن أن تختلف الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة.

ولكن من أهم أسباب خروج دم مع البلغم:

1-سعال مزمن: يسبب تهيج الجهاز التنفسي وتمزق بعض الأوعية الدموية الدقيقة في المنطقة.

2- نزيف أنف حاد: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وأحيانًا يترافق الأمر مع دم في البلغم.

3- التهاب الشعب الهوائية: ويتمثل بالتهاب مزمن ومستعصي للشعب الهوائية، يترافق مع كحة تنتج بلغم، ومع استمراريتها قد تترافق مع دم.

4- التهاب القصبات: يسبب تضخم في القصبات، يترافق مع التهاب في المنطقة وضيق في التنفس وصفير في الصدر.

5- تناول بعض أنواع الأدوية: والتي تمنع الدم من التخثر، بالتالي تكون أكثر عرضة لامتزاج البلغم مع الدم.

6- الانسداد الرئوي المزمن : عادة ما يسبب صعوبة في التنفس، وسعال، وبلغم، ودم مع البلغم وصفير في الصدر.

أسباب أخرى محتملة:

1-السل.

2- إصابة في منطقة الصدر.

3- الالتهاب الرئوي.

4- الانصمام الرئوي.

5- سرطان الرئة.

6- التليف الكيسي.

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