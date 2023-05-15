ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ

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حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ من 1/ 11/ 1444هـ .

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

– يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ 1444/11/1هـ

– يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات

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الأطفال المستحقون للتسجيل

الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

1- المستوى الأول “الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1441/2/6 هـ إلى 1442/2/5هـ

2- المستوى الثاني من 1440/5/6هـ إلى 1441/2/5هـ

3- المستوى الثالث من 1439/2/6هـ إلى 1440/5/5هـ

ملاحظات لأولياء الأمور:

– الأولوية للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

– يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث

– التسجيل من خلال نور

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