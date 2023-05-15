ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ
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حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ من 1/ 11/ 1444هـ .
مواعيد التسجيل في رياض الأطفال
– يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ 1444/11/1هـ
– يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات
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الأطفال المستحقون للتسجيل
الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
1- المستوى الأول “الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1441/2/6 هـ إلى 1442/2/5هـ
2- المستوى الثاني من 1440/5/6هـ إلى 1441/2/5هـ
3- المستوى الثالث من 1439/2/6هـ إلى 1440/5/5هـ
ملاحظات لأولياء الأمور:
– الأولوية للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.
– يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث
– التسجيل من خلال نور
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التسجيل في مرحلة #رياض_الأطفال للعام الدراسي 1445هـ يبدأ من 1/ 11/ 1444هـ .
🔸تفاصيل أوسع شاهد المرفق.#وزارة_التعليم#تعليم_جازان pic.twitter.com/w2RTz2eus2
— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) May 15, 2023