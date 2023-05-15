الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ
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ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ

ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ

ثلاث مستويات.. مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لعام 1445هـ
٠٦:٤٥:٥٥ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1445هـ، حيث يبدأ التسجيل بتاريخ من 1/ 11/ 1444هـ .

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

– يبدأ التسجيل في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ 1444/11/1هـ

– يحق التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات

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الأطفال المستحقون للتسجيل

الأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:

1- المستوى الأول “الروضات الأهلية والعالمية فقط من 1441/2/6 هـ إلى 1442/2/5هـ

2- المستوى الثاني من 1440/5/6هـ إلى 1441/2/5هـ

3- المستوى الثالث من 1439/2/6هـ إلى 1440/5/5هـ

ملاحظات لأولياء الأمور:

– الأولوية للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

– يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث

– التسجيل من خلال نور

 

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