الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء
٣٥٠٠ فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالدمام ٢٠٢٣
حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل
عميل: “لو أسقي كل بيوت الحارة ما تيجي الفاتورة هكذا”.. والمياه الوطنية تعلق
المرور السري يلاحق عددًا من المركبات.. وهذا ما حدث؟ (فيديو)
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن عن توفر وظائف تعاقدية

الرئيسية

 /

الطفل

 /

استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء

استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء

استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء
٠٦:٣٧:٥٨ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، من خطورة المشاكل العائلية والأسرية على التحصيل الدراسي للأبناء.

تأثير المشاكل العائلية

وقال العقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مؤلم جداً أن تجد طالبا جامعيا كان متفوقاً في مدرسته وحالياً مهدد بالفصل من الجامعة بسبب تقصير أكاديمي ورسوب متكرر وذلك نتيجة التفكير في مشاكل عائلية بين والديه،،”.

وأضاف “بالتأكيد بأنه همّ وتوتر وحزن ولكن لن يحل تلك المشاكل كثرة الغياب وعدم المذاكرة والاستجابة سلباً للحالة المزاجية، بالإضافة إلى أن إخفاقهم الدراسي سيزيد تعقيد المشكلة وتزيد معاناة من يحمل حمه.. السيناريو متكرر وبشكل مؤلم”.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص إضافة الأبناء لدى زوج الأم

تحذير من العقاب البدني

وكانت دراسة جديدة قد حذرت، من أن العقاب البدني للأطفال الصغار والصراخ فيهم بانتظام، يزيد من خطر إصابتهم بمشاكل عقلية دائمة بنحو 50 في المائة.

الدراسة التي أجربها فريق تابع لجامعة كامبريدج البريطانية شملت على أكثر من 7500 طفل آيرلندي في سن الثالثة والخامسة والتاسعة.

وبحثت الداسة عن علامات القلق والانسحاب الاجتماعي والاندفاع والعدوانية وفرط النشاط لديهم.

اقرأ أيضًا:

احذروا القسوة.. نصيحة مهمة للآباء والأمهات في التعامل مع الأطفال

علامات المشاكل العقلية

وتوصل الباحثون إلى أن علامات المشاكل العقلية كانت أكثر قابلية للظهور لدى الصغار الذين تعرضوا لـ “الأبوة والأمومة العدائية” في سن الثالثة، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة “علم الأوبئة وعلوم الطب النفسي”.

وتم تعريف الأبوة والأمومة العدائية على أنها معاملة قاسية متكررة وتأديب قد يكون جسديًا أو لفظيًا، وفق ما أوردت صحيفلة “الشرق الأوسط” نقلاً غن “التلجراف” البريطانية..

ويتضمن ذلك، على سبيل المثال:.

-الصراخ في الأطفال بانتظام

-العقاب الجسدي الروتيني

-عزل الأطفال عندما يسيئون التصرف

-التقليل من تقديرهم لذاتهم

-معاقبة الأطفال بشكل غير متوقع اعتمادًا على مزاج الوالدين.

وأظهرت الدراسة أنه بحلول سن التاسعة، كان واحدًا من كل عشرة أطفال في الفئة المعرضة لخطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، 47 في المائة منهم تعرضوا للصراخ والعقاب البدني من والديهم.

وكانت الفتيات أكثر عرضة للخطر من الفتيان، بحسب ما أظهرت النتائج.

اقرأ أيضًا:

دراسة: القسوة على الأطفال تصيبهم بالأمراض عند البلوغ

الكلمات الدلالية:
الأبناء الأطفال التحصيل الدراسي الخلافات العائلية

مواد ذات صلة

المزيد
“شؤون الأسرة”: 6 خطوات لتعزيز فرص تفوق الأبناء

“شؤون الأسرة”: 6 خطوات لتعزيز فرص تفوق الأبناء

٠٣:٠٤ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
فضل حامل القرآن

فضل حامل القرآن

١٢:٠٠ م، الأثنين، ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
الصلاة خضوع.. والصيام جنة

الصلاة خضوع.. والصيام جنة

١٢:٠٢ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل

استشاري يوضح تأثير الخلاف بين الزوجين على الطفل

٠٥:٥٩ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *