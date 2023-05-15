استشاري نفسي يحذر من تأثير الخلافات العائلية على التحصيل الدراسي للأبناء

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حذر د. مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، من خطورة المشاكل العائلية والأسرية على التحصيل الدراسي للأبناء.

تأثير المشاكل العائلية

وقال العقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مؤلم جداً أن تجد طالبا جامعيا كان متفوقاً في مدرسته وحالياً مهدد بالفصل من الجامعة بسبب تقصير أكاديمي ورسوب متكرر وذلك نتيجة التفكير في مشاكل عائلية بين والديه،،”.

وأضاف “بالتأكيد بأنه همّ وتوتر وحزن ولكن لن يحل تلك المشاكل كثرة الغياب وعدم المذاكرة والاستجابة سلباً للحالة المزاجية، بالإضافة إلى أن إخفاقهم الدراسي سيزيد تعقيد المشكلة وتزيد معاناة من يحمل حمه.. السيناريو متكرر وبشكل مؤلم”.

مؤلم جداً أن تجد طالب جامعي كان متفوقاً في مدرسته وحالياً مهدد بالفصل من الجامعة بسبب تقصير أكاديمي ورسوب متكرر وذلك نتيجة التفكير في مشاكل عائلية بين والديه،،، بالتأكيد بأنه همّ وتوتر وحزن ولكن لن يحل تلك المشاكل كثرة الغياب وعدم المذاكرة والاستجابة سلباً للحالة المزاجية… — د. مشعل العقيل (@AlaqeelMe) May 15, 2023

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تحذير من العقاب البدني

وكانت دراسة جديدة قد حذرت، من أن العقاب البدني للأطفال الصغار والصراخ فيهم بانتظام، يزيد من خطر إصابتهم بمشاكل عقلية دائمة بنحو 50 في المائة.

الدراسة التي أجربها فريق تابع لجامعة كامبريدج البريطانية شملت على أكثر من 7500 طفل آيرلندي في سن الثالثة والخامسة والتاسعة.

وبحثت الداسة عن علامات القلق والانسحاب الاجتماعي والاندفاع والعدوانية وفرط النشاط لديهم.

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علامات المشاكل العقلية

وتوصل الباحثون إلى أن علامات المشاكل العقلية كانت أكثر قابلية للظهور لدى الصغار الذين تعرضوا لـ “الأبوة والأمومة العدائية” في سن الثالثة، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة “علم الأوبئة وعلوم الطب النفسي”.

وتم تعريف الأبوة والأمومة العدائية على أنها معاملة قاسية متكررة وتأديب قد يكون جسديًا أو لفظيًا، وفق ما أوردت صحيفلة “الشرق الأوسط” نقلاً غن “التلجراف” البريطانية..

ويتضمن ذلك، على سبيل المثال:.

-الصراخ في الأطفال بانتظام

-العقاب الجسدي الروتيني

-عزل الأطفال عندما يسيئون التصرف

-التقليل من تقديرهم لذاتهم

-معاقبة الأطفال بشكل غير متوقع اعتمادًا على مزاج الوالدين.

وأظهرت الدراسة أنه بحلول سن التاسعة، كان واحدًا من كل عشرة أطفال في الفئة المعرضة لخطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، 47 في المائة منهم تعرضوا للصراخ والعقاب البدني من والديهم.

وكانت الفتيات أكثر عرضة للخطر من الفتيان، بحسب ما أظهرت النتائج.

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