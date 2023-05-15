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مشهد لا يصدق.. المخدرات تصرع شخصًا على طريق سريع بدولة خليجية (فيديو)
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مشهد لا يصدق.. المخدرات تصرع شخصًا على طريق سريع بدولة خليجية (فيديو)

مشهد لا يصدق.. المخدرات تصرع شخصًا على طريق سريع بدولة خليجية (فيديو)

مشهد لا يصدق.. المخدرات تصرع شخصًا على طريق سريع بدولة خليجية (فيديو)
٠٧:٠٠:٥٣ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تحت تأثير تعاطي مخدر في حالة غير طبيعية يسحل نفسه على الطريق في الكويت.

ويظهر الفيديو الشاب ملقى على الأرض ويقوم بحركات غير طبيعية، فيما يقف بعض الأشخاص يخشون الاقتراب منه.

وأوضح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما حدث للشاب بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

مخطر خطير يدخل الكويت:

وأمس ذكرت وسائل إعلام كويتية أن السلطات الأمنية، فتحت تحقيقا، مع وافد بنغالي، لمعرفة مصدر مخدر خطير دخل إلى الكويت مؤخرا، بشكل غير شرعي.

ظهر في مقطع مصور

وظهر الوافد في مقطع مصور، وهو يتلوى، وجرى تحديد موقع التصوير، وجرى ضبطه.

فيما أشار مصدر أمني إلى أن الوافد اعترف بتعاطي الفلاكا ولم يشعر بنفسه عقب التعاطي بثوان، حسب “الأنباء”.

وفي سياق مواز، تشن المملكة مؤخرا، حملة واسعة على مروجي ومهربي المخدرات، وتستهدف تجفيف منابع التهريب، ومكافحة تعاطي المخدرات بالبلاد.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الكويت المخدرات حادث سير

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