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٣٥٠٠ فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالدمام ٢٠٢٣

٣٥٠٠ فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالدمام ٢٠٢٣

٣٥٠٠ فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالدمام ٢٠٢٣
٠٦:١٧:٠١ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تُطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية , يومي السبت والأحد القادمين , ملتقى التوظيف التقني 2023 الذي تنظمه الكلية التقنية بالدمام.

مشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف

وذلك بمشاركة المنشآت التدريبية بالدمام والقطيف و 40 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية التي تستهدف مخرجات التدريب التقني والمهني من كليات تقنية ومعاهد صناعية.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أن الملتقى يأتي استمراراً لسلسلة ملتقيات التوظيف المقامة في الدمام والأحساء وحفر الباطن والتي تأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك من خلال توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات خريجي وخريجات المؤسسة .

عميد الكلية التقنية بالدمام

من جهته بين عميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد بن عثمان الغامدي أن الملتقى يهدف إلى توفير 3500 فرصة وظيفية وأن مشاركة الكلية مع المنشآت التدريبية بالمنطقة تهدف إلى إقامة شراكة تعاونية ومجتمعية متميزة من خلال توثيق العلاقة بين المنشآت التدريبية وتخريجيها من جهة وبين المنشآت التدريبية وقطاع الأعمال من جهة أخرى.

الجدير بالذكر أنه تم توفير موقع إلكتروني لتسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية للمتقدمين لتسهيل التواصل مع الشركات واستعراض الدورات والورش http://ctd.edu.sa/E2023/Content/Home.aspx .

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اخبار السعودية التدريب التقني التعليم السعودية اليوم

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