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1.34 مليار ريال إيرادات “السوق المالية”.. ونمو أرباح شركات التمويل غير العقاري
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1.34 مليار ريال إيرادات “السوق المالية”.. ونمو أرباح شركات التمويل غير العقاري

1.34 مليار ريال إيرادات “السوق المالية”.. ونمو أرباح شركات التمويل غير العقاري

1.34 مليار ريال إيرادات “السوق المالية”.. ونمو أرباح شركات التمويل غير العقاري
٠٦:٤٠:٠٤ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2022، نحو 1.34 مليار ريال، فيما شكلت 78.5% من إيرادات الهيئة عن طريق عمولة تداول الأوراق المالية والتي بلغت 1.05 مليار ريال.

إجمالي الإيرادات

ومثلت إيرادات خدمات التداول وأنشطة الهيئة 12.2% من إجمالي الإيرادات بقيمة 164.1 مليون ريال، ليسجل هذا البند نموا بواقع 22 %، حسب “الاقتصادية”..

بينما بلغت الإيرادات من مخالفات الأنظمة واللوائح نحو 48 مليون ريال، فيما سجل بند عوائد الودائع نموا كبيرا بواقع 222% لتصل إلى 75.6 مليون ريال، مقارنة مع 23.4 مليون للعام 2021.

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أرباح شركات التمويل

ومن جهة أخرى، حققت شركات التمويل في المملكة ، بخلاف نشاط التمويل العقاري، صافي أرباح بلغ 1.53 مليار ريال خلال 2022، بنسبة نمو بلغت 7.4%.

وحققت شركات التمويل البالغ عددها 31 شركة عائدا على أصولها بلغ 3.55 %، ووصلت الأصول المالية لشركات التمويل غير العقاري بنهاية العام الماضي إلى 43.2 مليار ريال، فيما كانت تقدر بنحو 39.19 مليار بنهاية 2021.

وتعمل شركات التمويل تحت إشراف البنك المركزي، وتقدم خدماتها بحسب المنتجات التمويلية مثل التمويل الاستهلاكي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التمويل العقاري.

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