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المرور السري يلاحق عددًا من المركبات.. وهذا ما حدث؟ (فيديو)

المرور السري يلاحق عددًا من المركبات.. وهذا ما حدث؟ (فيديو)

المرور السري يلاحق عددًا من المركبات.. وهذا ما حدث؟ (فيديو)
٠٥:٥٠:٥٣ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو عرضه “سناب الداخلية” ظهور جهود رجال المرور، بعمليات ضبط العديد من المركبات المخالفة للقواعد المرورية على إحدى الطرق السريعة بمنطقة الرياض.

مخالفات مرورية:

وأوضح المقطع لحظة ضبط مركبة ارتكب قائدها عدة مخالفات منها عدم ترك مسافة كافية، وكذلك ضبط مركبة أخرى لم تلتزم باعتدال المسار.

ورصد رجال المرور عدة مخالفات مرورية، على إحدى المركبات، منها السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.

وبعد تفتيش المركبة تبين حيازة قائد المركبة لعدد من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

أيضا تم ضبط دراجة نارية تابعة لإحدى تطبيقات التوصيل، حيث تم تحرير مخالفة للدراجة لعدم توفر التجهيزات اللازمة لها مثل المكابح والأنوار.

تجديد رخصة القيادة:

وفي وقت سابق نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها.

وأكدت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص، أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.

وأوضحت أنه لا صحة لسداد المخالفات بالأقساط، حيث تنص التعليمات على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراء عبر بوابة “أبشر”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يلزم سداد المخالفات على قائد المركبة عند تجديد الاستمارة في حال كانت المركبة باسم البنك.

ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مجمل المخالفات من خلال حسابه البنكي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المرور السري رخص القيادة

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