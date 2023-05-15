عميل: “لو أسقي كل بيوت الحارة ما تيجي الفاتورة هكذا”.. والمياه الوطنية تعلق
تواصل – فريق التحرير:
تفاعلت شركة المياه الوطنية مع شكوى عميل من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه، مؤكدة أنه تم التحقق من الفواتير وقراءة العداد وتبين أنها صحيحة.
سبب ارتفاع الفاتورة
وقال المواطن في شكواه، عبر حساب “العناية بالعملاء”: “لو أني أسقي كل بيوت الحارة ما تيجي الفاتورة هكذا؟”.
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وأجابت الشركة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “تم التحقق من الفواتير وتبين أن قراءة العداد (صحيحة).
كما أن تسعيرة الفاتورة ثابتة وارتفاعها يكمن بسببين إما (ارتفاع الاستهلاك) أو (تسرب داخلي) نأمل منك التحقق من سلامة التوصيلات الداخلية والإستعانة بإدوات الترشيد للحد من ارتفاع الفاتورة”.
وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي، خطوات وآلية الإبلاغ عن تسربات المياه في المنازل.
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خطوات الإبلاغ عن تسربات المياه
وقالت المياه الوطنية إنه يمكن الإبلاغ عن تسربات المياه من خلال الخطوات التالية:
– الدخول إلى الصفحة الرئيسية
– الضغط على صديق المياه
– ثم التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها
– كتابة نوع ووصف الحالة
– الضغط على إرسال
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واشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن التسربات من خلال الاتصال بمركز أصدقاء المياه على الرقم (931) .
في سياق آخر، جهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لأصحاب المسابح للتقليل من الهدر وتلوث المياه لاسيما مع اقتراب الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.
أهمية تغطية المسبح
وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تغطية المسبح يقلل الفاقد من المياه بسبب التبخر، إضافة إلى أنها خطوة مهمة لبيئة آمنة لأطفالنا”.
وأضافت المياه الوطنية “بسيطة لكن تفر.. غطيه إذا ما بتستخدمه منها تحميه من التلوث وتبخر المياه”.
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هذا وحددت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية تقديم اعتراض على فاتورة الاستهلاك للمياه بكل سهولة، من خلال الحساب الرسمي للعميل في التطبيق.
خطوات رفع شكوى اعتراض
1- الدخول إلى التطبيق
2- الضغط على الشكاوى
3- شكوى جديدة
4- ثم الدخول على فواتير
5- اعتراض على فاتورة
6- اختيار فاتورة المراد الاعتراض عنها
7- وصف الشكوى
8- إرسال الطلب
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تم التحقق من الفواتير و تبين ان قراءة العداد (صحيحة) كما أنه تسعيرة الفاتورة ثابته وإرتفاعها يكمن بسببين إما ( إرتفاع الإستهلاك ) أو (تسرب داخلي) نأمل منك التحقق من سلامة التوصيلات الداخلية والإستعانة بإدوات الترشيد للحد من إرتفاع الفاتورة
طاب يومك..
— العناية بالعملاء (@NWCcare) May 11, 2023