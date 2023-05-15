الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن عن توفر وظائف تعاقدية

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ.

المسميات الوظيفية:

بينت الرئاسة أن الوظائف المطلوبة هي: باحث شرعي مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، قانون مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، الأنظمة مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، ترجمة جميع التخصصات.

شروط التقديم:

أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2. طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي

3. الاستعداد للعمل في أي وقت

4. ألا يكون على رأس عمل آخر

5. أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة

6. اجتياز المقابلة الشخصية

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موعد التقديم:

ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444هـ وينتهي يوم السبت الموافق 30/10/1444هـ.

رابط التقديم:

يتم التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: ( هنا ).