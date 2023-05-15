خلل في رسائل تويتر.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

يواجه بعض مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشاكل فنية تتمثل في خلل في عملية إرسال الرسائل في الخاص.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على هذا الخلل التقني بقوله “يوجد في خلل تويتر، في الرسائل في الخاص ولا بد تكرر الإرسال أكثر من مرة حتى يتم إرسال الرسالة واعتقد الخلل عام عند الكل”.

تطبيق #تويتر في خلل في الرسائل في الخاص لازم تكرر الارسال اكثر من مره حتى يتم ارسال الرسالة واعتقد الخلل عام عند الكل pic.twitter.com/1ZAMBWpDLO — سالم الحربي (@arnod) May 15, 2023

تأمين حساب تويتر

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باتباع العديد من الخطوات لتأمين حساب “تويتر” بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق كثيرا.

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وكشف عن طريقة تأمين الحساب في خطوات، قائلا إنه يجب الدخول عبر الإعدادات والوصول إلى الجلسات النشطة واستبعادها.

وأشار إلى أن تلك الطريقة تمكن المستخدمين من تأمين حساباتهم وبالتالي مواجهة المخترقين.

تأمين الحساب

وفي خطوات بسيطة، تدرج الخبير التقني في إعداد خطوات تأمين الحساب على هاتفه مستبعدا الهواتف والأجهزة التي لا يستخدمها.

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تويتر يتيح خاصية الرسائل المشفرة للمشتركين في هذه الخدمة

واعتبر أن من بين أكثر الطرق التي يتم اختراق بها الحسابات هي كثرة الدخول عليه من أماكن وأجهزة عديدة.

خدمة الرسائل المشفرة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تويتر إتاحة خاصية الرسائل المشفرة للمستخدمين المشتركين في “تويتر بلو”.

وأوضح تقرير منشور في موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن “تويتر” تنوي أن تجعل تقنية الرسائل المشفرة خاصة فقط للمستخدمين ذوي الحسابات الموثقة فقط.

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وبالفعل ظهر حاليًا خدمة “الرسائل المشفرة” للمشتركين في خدمة “تويتر بلو” مدفوعة الأجر، كما يشترط استخدام تقنية الرسائل المشفرة أن يكون الحسابين الذين يتبادلان الرسائل من ذوي الحسابات الموثقة أو المشتركين في خدمة “تويتر بلو”.

هناك أيضًا بعض القيود المهمة على الميزة نفسها، حيث لا تدعم الرسائل المشفرة تقنية الرسائل الجماعية، أو أي نوع من الوسائط بخلاف الروابط.

الإبلاغ عن الرسائل

ولا تسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بالإبلاغ عن رسالة مشفرة مباشرةً، وتنصح في صفحة المساعدة بأنه يجب على المستخدمين الإبلاغ عن الحسابات بشكل منفصل إذا “واجهوا مشكلة مع مشارك محادثة مشفرة”.

أخيرًا، يبدو أن مستوى التشفير أقل أمانًا مما تقدمه التطبيقات الأخرى، ولتوضيح الأمر يقول تقرير عبر “إنغادجيت”، أنه لا يتم تشفير البيانات الوصفية للرسالة، ولا يقدم حماية ضد الهجمات، كما أن الشركة يمكنها الوصول إلى الرسائل المباشرة المشفرة دون علم المشاركين.

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