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حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل

حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل

حساب المواطن يوضح طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل
٠٦:٠٣:٤٠ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وشروط تسجيل الفرد المستقل في البرنامج، وذلك في إجابة عن سؤال وجهه أحد المتابعين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على “تويتر”.

صك ملكية السكن

وقال السائل: “هل أقدر أسجل كمستفيد رئيسي وأنا ساكن في منزل والدي”.

وجاء رد حساب المواطن بأنه: “يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

– صك الملكية للسكن

– أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد

– أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص

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من هو الفرد المستقل؟

وأوضح حساب المواطن، في وقت سابق، المقصود بالفرد المستقل، وهو كل شخص يبلغ سنه 18 عاما أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة.

ومن شروط الفرد المستقل أن يكون:

– غير متزوج (أعزب – أرمل – مطلق)

– ليس لديه تابعين أو معالين

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شروط التسجيل في “تمهير”

وكان برنامج حساب المواطن كشف عن شروط التسجيل في برنامج الدعم للمستفيدين من برنامج تمهير.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها، على النحو التالي:

-في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه.

-اختيار نوع الدخل “غير ذلك”.

-مصدر الدخل “غير ذلك” .

–كتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير).

– وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

– وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمك الدعم.

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