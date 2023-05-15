عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار وشلالات شمال غرب أبها

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت عصر اليوم كميات من الأمطار والتي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات شمال أبها في عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شمال محافظة أبها في عسير لأمطار غزيرة أدت لجريان االسيول والشلالات.

📍فيديو

امطار شمال غرب #ابها

الاثنين ٢٥ شوال ١٤٤٤هـ

15 مايو 2023م

من | سعيد مشهور

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أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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