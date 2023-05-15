أخبار السعودية.. أكبر عملية إجلاء بتاريخ المملكة وبشرى من سكني لآلاف المواطنين وقرار عاجل من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أنهت المملكة أكبر عملية إجلاء في تاريخ قواتها بنجاح منقطع النظير.

أعلن برنامج “سكني”، أن أكثر من 36 ألف أسرة أقامت في مسكنها لأول مرة منذ بداية العام 2023.

أعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66.

أصدر مجلس الشورى اليوم الاثنين، عددًا من القرارات بشأن التقرير السنوي للجان تابعة لجهات مختلفة من المملكة,

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح التسجيل لحملة أداء فرضة الحج لهذا العام 1444هـ عبر منصة “شهم” الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المطابخ والمطاعم ومحال تقديم الوجبات الغذائية بضرورة الإفصاح عن مسببات الحساسية في الغذاء والسعرات الحرارية وما إلى ذلك.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من تقلبات جوية وطقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة، تستمر خمسة أيام.

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

تجاوز مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، اليوم الاثنين، ستة عشر مليون ريال.

تنبيه مهم للطلاب .. 4 خطوات لاستعراض مقعدك في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لهيئة تقويم التعليم عن 4 خطوات لاستعراض رقم المقعد في اختبار التحصيل الدراسي الورقي عبر الموقع الإلكتروني “قياس”.

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