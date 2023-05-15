سلع غذائية تقف وراء “التضخم” بالمملكة.. وأفضل العروض على المنتجات في 3 متاجر كبرى (تقرير)

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في أحدث إحصائية لها، أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9%.

والارتفاع في أسعار منتجات الأغذية هو الذي يقف خلف وصول التضخم في المملكة إلى 2.7 %،

خاصة تلك المنتجات التي يوجد عليها طلب باستمرار وفي مقدمتها الألبان والبيض.

وكشفت الهيئة في بيانها اليوم، عن استقرار مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 2.7%،

خلال شهر إبريل 2023 وذلك مقارنة بشهر إبريل 2022.

استقرار معدل التضخم

واستقر المؤشر دون تغير عن الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار السكن،

والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%.

ورغم استقرار مؤشر التضخم، تبقى الأسعار مرتفعة سواء فيما يخص القطاع السكني أو الغذائي،

فالأمر لم يقتصر على السلع والمنتجات الغذائية بل امتد كذلك ليشمل الإيجارات الفعلية للمساكن والتي ارتفعت بنسبة 9.6% في شهر أبريل 2023.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 6%،

كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.1%.

توافر السلع

وتتوافر السلع بأنواعها المختلفة في أسواق المملكة ومتاجرها، لكنها شهدت بعد التغيير الطفيف مؤخرا نتيجة حالة التضخم الموجودة،

والتي لم تزيد عن الشهر الماضي لكنها ارتفعت مقارنة بالعام السابق.

أفضل العروض

للباحثين عن الأسعار المميزة في متاجر “بنده وكارفور والعثيم”، إليهم أسعار أفضل المنتجات والخصومات عليها خلال هذه الفترة

(1) – متحر “بنده”

– دجاج سادية حيث يمكنك شراء 3 دجاجات ساديا بوزن 1000 جرام بسعر 44.95 ريال بدلا من سعر 58.50 ريال.

– دجاج ساديه بدون أحشاء +110 بسعر 95 ريال.

– كيس خضار مشكل مونتانا بوزن 400 جرام بسعر 95 ريال.

– دجاج رضوی وزن 1 كيلو جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من سعر 75 ريال وتستطيع شراء – كيلو جرام من دجاج مفروم اليوم بسعر 11.95 ريال .

-عصير أوريجنال بدون سكر اتنين عبوة بسعة 1.4 لتر بسعر16.95 ريال.

– عصير فواكه مرکز دولی 4 × 25 مللي بسعر 10.95 ريال، ويمكنك شراء عصير داناو بالحليب بسعر 8.95 ريال.

– عصير سن توب 18 في 250 مللي بسعر 33.95 ريال ويقدم تخفيضات على عصير عضوي سن بلاست 10 × 200 مللي بسعر 19.95 ريال.

– عبوتان من عصير المراعي 1.4 لتر بسعر 16.95 ريال ويمكنك شراء عبوه للعصير كامبا 1 لتر بسعر 4.45 ريال.

– عصير طبیعی شیوس جاردن 1 لتر عبوتان بسعر 10.95 ريال.

(2) – أسواق العثيم

– تخفيضات على هاتف أوبو فيمكنك شراء جوال اوبو اي 17 حجم 64 جيجا بسعر

630 ريال.

– هاتف سامسونج جالكسي اي 04 بسعة ذاكرة 64 جيجا بسعر 440 ريال.

– العرض الثالث: كما تقدم تخفيضات على سعر هاتف سامسونج جالكسي اي 40 بسعة 32 جيجا بسعر 345 ريال.

– تخفيضات على شاشة ارو ال اي دي سمارت 65 بوصة، حيث تستطيع شراء هذه الشاشة بسعر 1495 ريال وذلك بدلا من سعر 2099 ريال .

– تخفيضات على شاشة جي باص الاي دي سمارت 55 بوصة، حيث يمكنك شراء هذه الشاشة بسعر 1155 ريال وذلك بدلا من سعر 1699 ريال.

(3) – كارفور

– خوخ سلة وزن 1 كيلو جرام بسعر 4.95 ريال .

– سعر كيلو البصل الأبيض بحوالي 2.95 ريال .

– كيلو الطماطم بسعر 2.50 ريال سعودي.

– مشمش سلة وزن 1 كيلو جرام بسعر 9.95 ريال .

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