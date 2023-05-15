“الصحة العالمية” توصي بعدم استخدام البدائل الصناعية للسكر للتحكم في الوزن

تواصل – واس:

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المحليات الصناعية “بدائل السكر” للتحكم في الوزن أو تقليل الأمراض غير المعدية.

استخدام المحليات الصناعية لا يفيد

وأفاد دليل توجيهي صادر عن المنظمة أن استخدام المحليات الصناعية لا يفيد في تقليل الدهون في الجسم، وقد يكون لاستخدامها على المدى الطويل أضرارًا.

زيادة خطر الإصابة بالسكري

وأوضحت أن ذلك مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا إلى نتائج دراسة للأدلة المتاحة.

تحذير جميع الأشخاص باستثناء المصابين بالسكري

وتنطبق التوصية على جميع الأشخاص باستثناء المصابين بالسكري، ولا تنطبق على منتجات العناية الشخصية مثل معجون الأسنان وكريم البشرة والأدوية .

وتشمل المحليات الصناعية: ستيفيا ومشتقاتها ، و”الساكارين ، والسكرالوز ، و Aspartame ، و Advantame ، و Neotame ، و Cyclamates ، و Acesulfame K”.

اقرأ أيضًا:

دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري

3 بقع على الجلد تشير إلى الإصابة بالسكري.. كيف تتعرف عليها؟

أكثر من نصف مليار مصاب بـ السكري حول العالم.. وهذا هو المتهم الأول