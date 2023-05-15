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للناجين من الجلطات الدماغية.. “النمر”: لابد من هذا الدواء طوال العمر
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للناجين من الجلطات الدماغية.. “النمر”: لابد من هذا الدواء طوال العمر

للناجين من الجلطات الدماغية.. “النمر”: لابد من هذا الدواء طوال العمر

للناجين من الجلطات الدماغية.. “النمر”: لابد من هذا الدواء طوال العمر
٠٤:٤٧:٢٩ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

الجلطات الدماغية هي عبارة عن خلل مفاجئ في التروية الدموية للدماغ، بواحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وتسبب خللًا أو نقص في حصول الدماغ على الأكسجين مما يسبب تلف أو تعطيل لخلايا الدماغ.

وكلما عادت التروية الدموية للدماغ إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع بعد حدوث السكتة تكون النتائج وفرص الشفاء أكبر.

وفي الإطار ذاته، قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب أنه يجب على الناجين من الجلطات الدماغية الحصول على الإسبرين ودواء الكوليسترول طوال العمر.

وكتب في حسابه عبر موقع “تويتر”: “على وجه العموم..بعد جلطة الدماغ لابد من الاستمرار على الاسبرين ودواء الكلسترول باقي العمر”.

وفي تغريدة منفصلة، قال النمر: “يجب الا يُهمَل تناول علاج الكلسترول بالذات في فئتين:
١.من أصيب بجلطة سابقة في القلب أو الدماغ.
٢.من يعاني مرض الضغط.

لأن ارتفاع الكلسترول يصبح أشد تأثيرًا في هاتين الفئتين”.

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الكلمات الدلالية:
الإسبرين الجلطات الدماغية الدكتور خالد النمر دواء الكوليسترول

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