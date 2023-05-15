“سكني” يزف بشرى لـ 36 ألف أسرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني”، أن أكثر من 36 ألف أسرة أقامت في مسكنها لأول مرة منذ بداية العام 2023.

ووفق ما أعلن البرنامج، فإن 33,028 أسرة استفادت منذ بداية العام حتى نهاية شهر أبريل،

من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 36,960 أسرة.

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رؤية المملكة 2030

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030،

عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح البرنامج، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أبريل بلغ 4,903 أسرة،

فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 6,145 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة،

من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

وأوضح أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

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برنامج سكني

يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

-الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

-بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

-البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

-تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

-إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية،

من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.