عقارات الدولة وغرفة الرياض تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار

تواصل – واس:

تنظّم اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في مقر الغرفة الأربعاء القادم، لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.

أهداف استعراض نظام استئجار الدولة للعقار

ويهدف اللقاء للتعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار بجانب استعراض:

1 – شروط الاستئجار.

2 – ضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده.

3 – كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة، إذ تستضيف الغرفة خلال اللقاء ثلاثة متحدثين من الهيئة هم:

1 – مدير اللوائح والأنظمة عبدالعزيز السويلم.

2 – مدير عام العمليات العقارية المهندس فهد الطميحي.

3 – مدير عام الإدارة العامة الممتلكات المهندس ماجد بن عنزان.

وذلك بحضور عددٍ من المختصين والعقاريين والمهتمين من مشتركي الغرفة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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ويسعى النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية اللذين دخلا حيّز النفاذ منذ يوم الخميس 1444/7/11هـ الموافق 2023/02/02م.

إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار؛ وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار، بجانب تعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية.