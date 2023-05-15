الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عقارات الدولة وغرفة الرياض تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار
قرار مفاجئ من أبل تجاه أجهزة MacBook .. لماذا تراجعت مبيعات الشركة؟
لمن لديه سائق خاص.. بشرى من حساب المواطن
خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين لأمير الكويت ورئيس الإمارات
من غد وحتى السبت.. تحذير من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة
بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عقارات الدولة وغرفة الرياض تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار

عقارات الدولة وغرفة الرياض تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار

عقارات الدولة وغرفة الرياض تستعرضان نظام استئجار الدولة للعقار
٠٣:٥٩:٣٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تنظّم اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في مقر الغرفة الأربعاء القادم، لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.

أهداف استعراض نظام استئجار الدولة للعقار

ويهدف اللقاء للتعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار بجانب استعراض:

1 –  شروط الاستئجار.

2 – ضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده.

3 – كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة، إذ تستضيف الغرفة خلال اللقاء ثلاثة متحدثين من الهيئة هم:

1 – مدير اللوائح والأنظمة عبدالعزيز السويلم.

2 – مدير عام العمليات العقارية المهندس فهد الطميحي.

3 – مدير عام الإدارة العامة الممتلكات المهندس ماجد بن عنزان.

وذلك بحضور عددٍ من المختصين والعقاريين والمهتمين من مشتركي الغرفة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يوجه بالإطلاق الرسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات إلكترونيًا”

ويسعى النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية اللذين دخلا حيّز النفاذ منذ يوم الخميس 1444/7/11هـ الموافق 2023/02/02م.

 إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار؛ وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار، بجانب تعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الهيئة العامة لعقارات الدولة عقارات الدولة غرفة الرياض نظام استئجار الدولة للعقار

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: فرز الأسماء المستحقة بحساب المواطن قريباً

مصادر: فرز الأسماء المستحقة بحساب المواطن قريباً

٠١:١٢ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
أردوغان: أمتلك أدلة تُثبت تورط الروس في نفط داعش.. وبوتين: ستندم

أردوغان: أمتلك أدلة تُثبت تورط الروس في نفط داعش.. وبوتين: ستندم

٠٤:١١ م، الخميس، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٥
أهم 7 مشروبات دافئة لعلاج الالتهاب في الحلق

أهم 7 مشروبات دافئة لعلاج الالتهاب في الحلق

١٢:١٢ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
الهند تلغي تحقيقات قضية «الإغراق» ضد «سابك»

الهند تلغي تحقيقات قضية «الإغراق» ضد «سابك»

١٠:٥٢ م، السبت، ٢٠ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *