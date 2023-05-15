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خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين لأمير الكويت ورئيس الإمارات

خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين لأمير الكويت ورئيس الإمارات

خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين لأمير الكويت ورئيس الإمارات
٠٣:٤٩:٠٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 تضمنت دعوته لحضور الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

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تسلم الرسالة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، خلال استقباله في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

رسالة خطية لسمو رئيس دولة الإمارات

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

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وتسلّم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله، اليوم في أبوظبي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

كما تم خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

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الإمارات القمة العربية الكويت خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية قمة جدة محمد بن زايد مشعل الأحمد الجابر الصباح

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